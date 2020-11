Lazio, De Cosmi: "Con lo Zenit gara trappola. Le assenze aumentano le difficoltà"

Ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto Roberto De Cosmi per parlare del momento in casa Lazio in vista del match di domani contro lo Zenit: "La voglia di non mollare fino all’ultimo parte da Inzaghi. Simone è questo, è riuscito a trasmettere tutto questo alla squadra, all’ambiente e ai tifosi. È una Lazio che ci fa soffrire e che non si arrende mai”.

ZENIT LAZIO - “È una gara trappola. Lo Zenit è una squadra forte che l’anno scorso ha vinto il campionato e quest’anno è seconda in classifica. Hanno ottimi giocatori. È una gara importante per entrambe. Se lo Zenit dovesse uscire senza vittoria potrebbe salutare la competizione. Per la Lazio raggiungere quota 7 punti sarebbe fondamentale. Le assenze di Immobile, Leiva e Strakosha aumentano le difficoltà di questa gara. Ci saranno circa 20 mila persone che spingeranno la squadra di casa. In Russia farà anche freddo. La Lazio è un gruppo solido e sono sicuro che affronterà con la mentalità giusta. Servirà la miglior Lazio. I 5 cambi sono importantissimi per gli allenatori”.

Lazio, niente Zenit per Strakosha, Leiva e Immobile: out dai convocati

Zenit - Lazio, Birindelli: "È la partita della verità. L'unica pecca è l'organico"

TORNA ALLA HOME PAGE