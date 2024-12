Lazio, De Cosmi: "Guendouzi fondamentale: ecco come lo utilizzerei contro il Napoli"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella appena iniziata sarà una settimana importantissima in casa Lazio. Alle spalle il ko di Parma la squadra di Baroni scenderà in campo per due volte contro il Napoli di Conte: prima in Coppa Italia e poi in campionato. Sui prossimi impegni dei biancocelesti ecco le parole di Roberto De Cosmi ai microfoni di Radiosei: "Troppo bravo il mister a dribblare le polemiche e a concentrarsi sul campo. Questo aspetto è un rinforzo positivo, lui cerca di mettere in secondo piano, anche se non è facile, gli aspetti che hanno compromesso le gare. Ora testa alle prossime partite che saranno dei test importanti".

NAPOLI - "La preparazione al match di giovedì sarà dettagliata, come sempre. Gli interpreti? Baroni ci ha insegnato che fa di necessità virtù quindi, stando all’assenza certa di Rovella a Napoli, credo che giovedì si utilizzerà Guendouzi per una parte di gara. Al Maradona Guendouzi play, Patric mezzala a destra e Dele a sinistra può essere un’opzione. Dia è un calciatore essenziale per questa squadra, sa legare il gioco; si sacrifica, si abbassa, crea gli spazi. Se ci fosse il rischio, anche basso, di perderlo più a lungo, va valutato".

DIFESA - "Chi è sceso in campo a Parma, quindi Romagnoli e Gila, potrebbero riposare. Oggi si è allenato Hysaj a sinistra, mi viene da pensare ad una gestione di chi ha giocato di più. Se per domenica torna disponibile Tavares, credo che in Coppa giocherà Pellegrini".