Lazio, De Cosmi: “Immobile non ce l’ha nessuno. Sarri o Mourinho? Dico…”

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto De Cosmi, ex allenatore delle giovanili biancocelesti, ha commentato ai microfoni di TMW Radio il momento delle due squadre romane. Queste le sue parole: "La Lazio è forte negli interpreti. Immobile non c'è l'ha nessuno. Sarri avrebbe potuto fare di più però ha fatto partite di buon calcio troppa poca continuità. Mourinho ha fatto alcune scelte sui giovani non so se per dare un segno alla società. Comunque direi che darei la sufficienza ad entrambi".