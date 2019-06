Lazio, De Cosmi: "Inzaghi ha le idee chiare, sono fiducioso"

Lazio pronta a ripartire, un nuovo campionato da affrontare sta arrivando. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Roberto De Cosmi: "Inzaghi ha le idee chiare, la squadra ha una fisionomia precisa con un modulo base che potrà variare. Con qualche giusta operazione si punterà a migliorare la rosa. Ci sono molti giocatori di livello e l'organico è competitivo in ogni reparto. In questi anni la società è cresciuta in maniera sana, si sono raggiunti traguardi importanti e in questo anno si è arricchita la bacheca biancoceleste con la settima Coppa Italia. Il prossimo anno si può ambire a qualcosa di più importante"

