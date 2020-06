Lazio, De Cosmi: “La squadra sarà pronta per la ripresa. Inzaghi gestirà al meglio la rosa”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Roberto De Cosmi, ex allenatore delle giovanili della Lazio, ha parlato di come i biancocelesti si stanno avvicinando al ritorno al calcio giocato: “Si sta lavorando da tempo in maniera graduale. Si è passati dal lavoro fisico individuale, passando per il protocollo collettivo e arrivando oggi al lavoro tattico sui reparti. L’appuntamento con la ripresa si avvicina e credo che la squadra ci arrivi al meglio, con la giusta voglia per riprendere lo splendido cammino lasciato mesi fa”.

GESTIONE ROSA – “Sarà importante giocando ogni tre giorni, avere tutta la rosa a disposizione. Inzaghi ha già dimostrato di saper gestire al meglio tutti gli uomini a disposizione. Ha saputo valorizzare e far crescere giocatori come Patric e Cataldi, e sfruttato al meglio Parolo e Caicedo. Avere una rosa importante e lunga, ci fa ben sperare per la ripresa”.

MARUSIC VICE LULIC – “Ha dimostrato più volte di essere affidabile, superando i suoi problemini fisici. Lazzari ha trovato continuità sulla fascia destra, Jony è un’alternativa tecnica valida. In attesa del ritorno di Lulic, Inzaghi può stare tranquillo e portare avanti i suoi dettami tecnico-tattici con tutti gli uomini che ha”.