Lazio, De Cosmi: "Marcos Antonio acquisto importante. Su Milinkovic..."

Marcos Antonio è al centro dell'attenzione, anche di quella del mister Roberto De Cosmi che si è espresso sul suo profilo e su altri della rosa attuale...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha chiuso per Marcos Antonio che nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche in Paideia e i test fisici all'Isokinetic. Il centrocampista brasiliano sostituirà Lucas Leiva e completerà il reparto mediano. Su di lui, ma anche su altri profili della rosa biancoceleste, si è espresso a Lazio Style Channel l'allenatore delle giovanili della Lazio, Roberto De Cosmi:

MARCOS ANTONIO - "E' un colpo importante, anche sotto il profilo della giovane età. Può giocare sia da regista che da mezzala, è un innesto anche verso il ringiovanimento del centrocampo dopo l’addio di Leiva. È un acquisto già pronto per il ritiro di Auronzo. Ha alle spalle molte gare nel campionato ucraino e in Champions League. Ha molta strada davanti a sé, presto lo potremo apprezzare da vicino".

LAZZARI E ZACCAGNI - "Sono due calciatori che hanno disputato un’ottima stagione. Il primo inizialmente ha faticato, ma poi si è adattato al meglio nella nuova posizione di Sarri. Per quanto riguarda il secondo, conosciamo il suo spessore tecnico".

MILINKOVIC - "E' il centrocampista moderno per eccellenza, a ventisette anni ha la maturità giuste per vivere al meglio i prossimi quattro cinque anni. La Lazio ora dovrà cercare di alzare l’asticella, credo che Sarri quando avrà la squadra pronta potrà dire la sua. Quello passato è stato un anno di formazione, inizialmente c’è stato qualche passaggio a vuoto, ma poi la squadra si è espressa bene facendo intravedere delle basi importanti per la prossima stagione".