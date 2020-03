Lazio, De Cosmi: "Uniamoci e giochiamo questa partita, ne usciremo vittoriosi"

Roberto De Cosmi, ex allenatore della Lazio Women e delle giovanili biancocelesti, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, esprimendosi sull'allarme Coronavirus e sulle conseguenze che sta avendo, anche nel mondo del calcio: "Bisogna porre attenzione a tutti i particolari. Capisco e conosco le difficoltà, ognuno di noi deve essere forte e responsabile. Dobbiamo essere squadra, avere rispetto di tutti e giocarci questa partita nel migliore dei modi, dobbiamo uscirne vittoriosi. La salute è davanti a tutti. Chiaramente ci sono tutta una serie d’interessi, che conosciamo. Playoff? Si sono poste nel Consiglio delle ipotesi, ognuna ha un suo risvolto. Oggi l’unico punto di riferimento è questo tipo di situazione, unirsi sotto ogni punto di vista e trovare una linea comune. Quando ci sono tante teste nel pensare e decidere, non è mai semplice. Dal punto di vista umano, dobbiamo tenerci a debita distanza ma unirci nel giocare questo tipo di partita. Andare a fare delle ipotesi, pensare a qualcosa di concreto non è semplice. Poniamo le giuste attenzioni a quello che è l’obiettivo principale, e poi capiremo cosa ci riserverà il futuro".

