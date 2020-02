Lazio, De Grandis: "Immobile sente sempre la porta. Caicedo e Giroud..."

Un bomber unico, re incontrastato della classifica marcatori nonostante Ronaldo e Lukaku. Ciro Immobile continua la sua incredibile marcia in campionato, trascinando la Lazio nelle zone altissime della classifica. Ai microfoni di Sky Sport il noto giornalista Stefano De Grandis ha lodato l'attaccante biancoceleste: "Immobile ha fatto 25 gol in 21 partite per una media superiore a quella di un gol a partita, non l'ha mai tenuta nessuno. È un giocatore che ha sempre bene in mente dove sta la porta. Nel suo secondo gol contro la Spal ha dimostrato di essere un grande atleta. Questo è un vantaggio per la Lazio, che non ha una rosa lunga, ma se Immobile sta così non c'è bisogno di alternative".

IMMOBILE E CAICEDO - "Immobile aiuta Caicedo e Caicedo aiuta lui. Spesso è l'ecuadoriano che fa gli assist a Immobile. Caicedo, considerando la stazza fisica, ha un'abilità e una sensibilità tecnica incredibili. Il mancato acquisto di Giroud, che sarebbe servito, non chiude le porte al miglior dodicesimo uomo del campionato".

LAZIO - VERONA - "La Lazio se vuole sognare lo Scudetto deve vincere con Verona e Parma. Significherebbe affrontare l'Inter da seconda in classifica. Il Verona è la migliore sorpresa di questo campionato e ha dominato anche in casa del Milan. Non sarà una partita facile perché non avendo la Lazio una rosa lunghissima, si farà sentire il triplice impegno in una settimana".