Lazio, De Grandis (SKY): "Nuno Tavares mi incuriosisce. Rovella-Vecino? Dico che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale il giornalista di Sky Stefano de Grandis ha detto la sua in vista della sfida tra Udinese e Lazio: “Baroni già mi piaceva a Lecce dal punto di vista del modo di porsi, tranquillo, umile e composto. Non posso dare un giudizio tattico esaustivo perché non abbiamo visto molto ma le scelte fatte fino ad ora sono state piuttosto razionali come quella di far giocare Dele-Bashiru. La mia curiosità è Nuno Tavares, voglio capire se finalmente la Lazio ha un terzino sinistro dopo anni di assenza. Voglio capire se la Lazio ha colmato questo vuoto. Le scelte di Baroni dimostrano che il problema a sinistra, se Tavares non dovesse essere un fattore risolutivo, esiste visto che sta giocando Marusic a sinistra e Pellegrini non gioca".

"L’Udinese gioca con il 3-5-2, non conosco l’allenatore Runjaić quindi vediamo. All’inizio l’Udinese era stata una bestia nera per la Lazio, poi c’è stato un periodo in cui la Lazio vinceva sempre, poi di nuovo momenti di difficoltà. Fare risultato vuol dire capovolgere la stagione dell’anno scorso dove aveva iniziato con due sconfitte".

"Rovella-Vecino? Ho sempre pensato da un mese a questa parte che la vera necessità della Lazio sia avere un regista. Non dico che Rovella non è bravo ma non è un vertice basso, è più un giocatore che ti da una mano. Cataldi? Io credo che stiano pensando di cederlo. Il fatto che lui non giochi mai mi lascia pensare che stiano lavorando in questo senso".