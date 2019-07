Lazio, De Martino: "Che numeri ad Auronzo! Radu? Complimenti a lui"

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il responsabile della comunicazione della Lazio, Stefano De Martino: "In questo ritiro abbiamo stabilito numeri importanti, sono state circa 12.000 le presenze dei tifosi qui ad Auronzo di Cadore. Ce ne eravamo accorti grazie alle tante prenotazioni che erano state registrate già nel mese di gennaio. Abbiamo notato con piacere la presenza massiccia di famiglie e di tifosi stranieri che sono venuti qui per incontrare i calciatori".

NOVITÀ IN ARRIVO - "Anche nel mondo della comunicazione ci saranno tante novità, dal 2020 daremo il via ad una chat, una sorta di WhatsApp biancoceleste per interagire con tutti i tifosi laziali nel mondo. Un’altra grande novità è stato il nuovo abito di Lazio Style Channel, canale 233 di Sky, ovvero la nuova veste grafica del canale aggiornata costantemente per consentire ai tifosi di seguire tutte le notizie in casa biancoceleste".

STEFAN RADU - "Il Presidente Claudio Lotito ha citato la parabola del figliol prodigo, ma è stato un ritorno per il quale devo fare i complimenti allo stesso Radu, come calciatore per gli anni di militanza in biancoceleste, ma anche all’uomo: ha riconosciuto i suoi errori chiedendo scusa a tutti, dalla Società alla squadra. Noi abbiamo solo preso atto delle sue parole inserendolo nuovamente nel progetto biancoceleste mettendolo nuovamente a disposizione di Simone Inzaghi".

