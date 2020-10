Lazio, De Martino racconta il retroscena di Radu alla Cristiano Ronaldo

Arrivare a 34 anni con un fisico così è incredibile. Stefan Radu viene ammirato da amici e avversari per la sua splendida tenuta fisica. Un infortunio muscolare lo terrà per un po' lontano dal campo. Oggi, il difensore rumeno spegne 34 candeline. Nel giorno del suo compleanno, il direttore della comunicazione della Lazio, Stefano De Martino ha deciso di raccontare un aneddoto particolare e divertente su Stefan. Questo il racconto ai microfoni di Lazio Style Channel: "È un disgraziato cornuto, come lo chiamo io, perché non c’è un giorno in cui non ti fa uno scherzo. È un ragazzo innamorato della maglia e della Lazio. Dispiace per l’infortunio perché ha un fisico incredibile per la sua età. Ogni volta in allenamento si alza la maglietta e mi dice: ‘Ma sono meglio io o Cristiano Ronaldo?’. Sta accelerando e sta recuperando dall’infortunio, sarà importante per noi”. Un fisico da fare invidia a tutto il mondo che gli consente di competere con quello di Cristiano Ronaldo e di altri atleti così palestrati.

Lazio, il punto dall’infermeria: Lazzari corre verso la Champions

Lazio, Immobile e il mirino dei record: ora si lancia verso Piola

TORNA ALLA HOME PAGE