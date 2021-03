Lazio, De Vita: "Il derby capitolino è nulla rispetto a Celtic - Rangers. Su Inzaghi dico..."

Da sempre il derby tra Lazio e Roma è considerato uno dei più caldi d'Europa, se non del mondo. A fargli compagnia c'è la sfida scozzese fra Celtic e Rangers. Raffaele De Vita, giocatore dell'Edinburgh City, romano e di fede laziale, ha raccontato a TMW Radio la sua esperienza con le stracittadine: "Sì, la rivalità Celtic-Rangers ha dentro motivi extra calcio, c'è di mezzo anche la religione. Sono cresciuto col mito del derby Roma-Lazio, e in confronto è nulla: non esistono qua giocatori che per strada giocano contro con le due maglie, è una divisione molto più importante. Hearts-Hibernian comunque, a detta di tutti, è un derby enorme in quanto a sentimento di rivalità: vedo veramente l'odio tra le due tifoserie".

RINNOVO INZAGHI - Da tifoso, il centrocampista ha anche espresso la sua opinione sul possibile rinnovo di contratto di Simone Inzaghi: "Per me è tra i migliori allenatori d'Italia e d'Europa. Però nel calcio è così, quando passano un po' di anni arrivi sempre a pensare di poter fare meglio, ma quanto ha raggiunto con quella rosa e con la difficoltà di avere Lotito presidente, sarebbe da tenere a vita. Mi spiace che puntualmente, subito dopo una stagione decente vengano deluse le aspettative, vorrei che Inzaghi avesse la possibilità di vedersi consolidato il gruppo".