Lazio - Dekani, le probabili formazioni: Sarri col dubbio in attacco

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Seconda amichevole stagionale in vista per la Lazio che, dopo i 21 gol rifilati all'Auronzo, affronta il Dekani allo Zandegiacomo. Il match, in programma giovedì ore 18, sarà contro la squadra di seconda serie slovena che ha concluso la scorsa stagione al 13esimo posto in classifica. Sarri studia il suo secondo undici titolare di questo ritiro. In porta Maximiano verso l'esordio dal primo minuto. Anche Casale verso l'esordio dall'inizio in coppia con Patric. A centrocampo Sergej e Luis vicino a Cataldi. Davanti Felipe e Pedro sugli esterni a supporto di Ciro Immobile. Occhio, però, a Zaccagni che può insidiare il 9 spagnolo. Di seguito la probabile formazione.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri