Lazio, Del Nero racconta lo scherzo di Baronio: "Quella volta mi fece arrabbiare"

Simone Del Nero, dal 2007 al 2021 tra le fila della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Football Moments Italia. Nel corso dell'intervista, ha raccontato anche di uno scherzo fatto dal compagno di squadra Baronio, che lo fece arrabbiare moltissimo: "Non sono una persona permalosa e quindi accettavo tutto. Tranne una volta, dove ero a Roma. Mi stavo allenando a parte, quando sono rientrato in spogliatoio ho visto tutti i miei vestiti appesi con lo scotch al muro con una scritta 'Cribari si veste meglio'. Cribari è mio fratello, lo reputo tale, perché siamo stati insieme nelle giovanili ad Empoli e poi alla Lazio. È l'unico che sento davvero tutti i giorni. E ti dico che si veste veramente male, ma male male. Dopo ho scoperto che a fare lo scherzo era stato Baronio. Mi arrabbiai tantissimo. Già ero nervoso per l'infortunio, quella era una rifinitura del sabato, loro giocavano la domenica, io andavo a casa. Presi tutti i vestiti di Baronio e li buttai sotto la doccia, poi me ne andai. Ebbi un battibecco al telefono con lui, fortunatamente ci siamo chiariti, altrimenti il martedì saremmo arrivati alle mani".

Lazio, Correa racconta a Veron: "Fondamentale l'aiuto dei tifosi e dei compagni"

Serie A, Spadafora: "In sicurezza, ma dobbiamo ripartire con lo sport"

TORNA ALLA HOMEPAGE