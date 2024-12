Lazio, Delio Rossi: "L'attacco può fare la differenza. Non credo che...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Intervistato a La Gazzetta del Mezzogiorno, il doppio ex Delio Rossi ha parlato della sfida che si prospetta tra Lecce e Lazio. Ecco le sue parole: "La Lazio sta facendo una grandissima stagione, nonostante la sconfitta contro l'Inter. Non credo che la partita di lunedì possa lasciare scorie nei biancocelesti, perché durante la stagione hanno raccolto solo certezze. Il Lecce sarà guardingo e pronto a recuperare il pallone per ripartire in velocità. La squadra di Giampaolo dovrà colmare con l'intensità il gap tecnico che ha nei confronti della Lazio che può contare su un attacco molto tecnico in grado di accendersi e fare la differenza in qualsiasi momento. Baroni viene dalle salvezze con Lecce e Verona. In biancoceleste ha saputo far parlare il campo, lavorando tanto a livello emotivo e fisico, e i risultati gli stanno dando ragione.