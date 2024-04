Lazio, Di Bello che disastro! Torna ad arbitrare e sbaglia tutto: Spezia furioso

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non gli sono bastati gli errori di Lazio-Milan, oppure le clamorose sviste in Champions League nella partita tra Real Madrid e Lipsia che è costato ai tedeschi la qualificazione in Champions League. Nell'ultima giornata di Serie B, il fischietto pugliese è riuscito a farsi riconoscere per l'ennesima volta, scatenando contro di sé l'ira dei tifosi e di tutta la società Spezia. Nel corso della partita contro la Sampdoria, infatti, il direttore di gara non solo ha prima annullato un gol a Di Serio, per un contatto con l'avversario che lui stesso aveva giudicato regolare in campo, ma successivamente non interviene per un fallo di mano di Borini in area di rigore, netto al punto che lo stesso giocatore si ferma abbassando la testa conscio del danno causato. Al termine della gara, esattamente come avvenuto al termine della partita tra biancocelesti e rossoneri, è intervenuta in conferenza stampa la società spezzina che si è lamentata duramente e giustamente per mezzo del suo Chief Football Officer, Eduardo Macia:

"Per quanto riguarda la direzione arbitrale invece, siamo molto arrabbiati e delusi. Una gara del genere doveva essere gestita in maniera differente e specialmente sul gol annullato a Di Serio c’è poco da dire: la chiamata del VAR è stata errata, anche perché il difensore della Sampdoria cade praticamente da solo, ancora prima del contatto con il nostro attaccante e andava lasciata l’interpretazione presa sul campo. A noi non piace mai parlare delle direzioni di gara. Rispettiamo sempre le decisioni e l’importante ruolo della classe arbitrale, quindi cerchiamo di concentrarci su noi stessi, ma certi errori, specialmente a questo punto della stagione, sono difficili da accettare in silenzio".