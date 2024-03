Lazio, Di Bello 'elimina' il Lipsia dalla Champions: l'errore è clamoroso

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Di Bello ci ricasca ancora. Il fischietto di Brindisi, dopo il caos di Lazio-Milan, diventa protagonista anche in Champions League per una svista che è probabilmente costata l'accesso ai quarti di finale del Lipsia, contro il Real Madrid. La squadra tedesca, scesa in campo per rimontare il gol di vantaggio dell'andata della squadra di Ancelotti, non è riuscita ad andare oltre l'1-1. Ancora una volta, però, il colpevole della sconfitta (complessiva) viene individuato nell'arbitro. Se in Germania, infatti, a creare polemiche era stato l'annullamento del gol di Sesko, al Bernabeu le dure critiche nei confronti dell'arbitro Massa sono per la mancata espulsione di Vinicius Junior, autore poi della rete del momentaneo 1-1. Al 53', nel corso di una rissa, il brasiliano ha afferrato per il collo Orban - che poi segnerà l'1-1 definitivo - tra lo stupore e la rabbia di tutti. La decisione del direttore di gara italiano, però, è stata quella di sanzionarlo con un'ammonizione, senza intervenire con maggiore rigidità. A quel punto i giocatori del club tedesco si aspettavano un intervento del Var per correggere la decisione, spoiler: mai arrivato. Una mancanza della quale grande responsabile è proprio il caro e tanto amato dai laziali Marco Di Bello che forse distratto, forse impegnato a scegliere la prossima canzone da mettere su Instagram, non ha richiamato il collega confermando la decisione e penalizzando fortemente il club ospite.