Lazio, Di Canio su Immobile: "Stato di grazia per lui. Nazionale? Mancini non deve inibirlo"

La Lazio vola a San Siro anche grazie al solito Immobile. Sempre più trascinatore, sempre più capocannoniere. Ai microfoni di Sky ne ha parlato anche Di Canio: "Molti si chiedono come sia possibile che un giocatore del genere non sia punto di riferimento in Nazionale. Immobile con l'Italia gioca in maniera diversa. Ciro non ha il piede sensibile per fare un certo tipo di calcio. Lui è uno che deve andare in verticale, lo ha fatto sia oggi che con il Torino. È in un momento di grazia, ora sta segnando anche di testa. Se Mancini vuole altre cose da lui, rischia di inibirlo. La Nazionale italiana gioca nella sua metà campo, gli piace trovare il pertugio giusto e fraseggiare. Non è il massimo per lui”.

