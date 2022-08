Lazio, Di Gennaro: "Milinkovic alla Juve? Non credo che Lotito..."

La Juventus torna su Milinkovic-Savic, i bianconeri ci pensano ma, secondo l'ex giocatore Antonio Di Gennaro, il presidente Lotito...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato intorno a Milinkovic si è infiammato di nuovo. Il centrocampista serbo piace a molti top club, in particolare al Manchester United e alla Juventus, con quest'ultimi che starebbero pensando seriamente al grande colpo. Gli infortuni di Pogba e Mckennie spingono la Juve verso l'acquisto di un altro centrocampista e il Sergente è un'ipotesi molto gradita in casa bianconera. Non risulta però, al momento, nessuna offerta concreta alla Lazio o, per lo meno, offerte degne di considerazione da parte del presidente Lotito, non intenzionato a scendere sotto i 70 milioni di euro più importanti bonus. Della stessa idea è l'ex calciatore e oggi allenatore Antonio Di Gennaro che, ai microfoni di TMW Radio, ha detto:

"Paredes serve come ruolo nella Juventus, ma se Pogba rimane fuori parecchi mesi ha bisogno di un inserimento lì. Milinkovic? Non credo che Lotito possa scendere più di tanto come cifre. Comunque alla Lazio pure cambierebbero gli equilibri dovessero uscire insieme Luis Alberto e Milinkovic. Sarri vuole Ilic ma è giovane, bravo, ma vai da uno sicuro a una scommessa. Quarto posto? La Roma se la giocherà con Napoli e Lazio, oltre alle mine vaganti Atalanta e Fiorentina".