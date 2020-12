Lazio, Di Gennaro: "Per fare due competizioni servono almeno venti titolari"

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista del Verona e opinionista tv, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il turno infrasettimanale di Serie A. Di seguito il suo pensiero sulla Lazio: "Con quell'organico, o fai la coppa o fai il campionato. Già dopo luglio si era capito: per fare bene due competizioni ti ci vogliono almeno una ventina di titolari e credo che nella Lazio non ci siano. Poi qualche polemica di troppo... Ora avranno il Bayern: è sì la squadra più forte del mondo ma per me se la giocano. Dico 70 Bayern 30 Lazio, ma chissà".

