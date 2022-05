Lazio, Di Gennaro: "Sarri ha messo le basi, può puntare alla Champions"

Fonte: TMW Radio

"Il rinnovo di Sarri? Le garanzie ci devono essere, se fai un contratto di tre anni, che dà continuità al suo calcio, deve per forza avvicinarsi alle sue richieste". Antonio Di Gennaro ha commentato, ai microfoni di TMW Radio, l'imminente rinnovo di Maurizio Sarri con la Lazio. L'ex giocatore ha poi continuato parlando di calciomercato: "Sarà un mercato importante, perché se questa squadra la potenzi, lui può dare molto di più. Ha messo le basi per un calcio diverso e può puntare alla zona Champions. E' già in parte una squadra importante, con qualche acquisto può lottare veramente. Se perdi uno come Milinkovic-Savic, credo che la campagna sarà ancora più importante. Se lo perdi, non ci si deve poi lamentare. Se lo dai via per un discorso economico ok, ma se rimane è già un elemento importante per il futuro".

POSSIBILI RIMPIANTI - "Roma e Lazio potevano fare qualcosa in più, ma non hanno l'organico della Juventus, che comunque non è stata brillantissima. Gli organici hanno fatto la differenza. Mourinho ha portato Abraham, credo abbia studiato la situazione, ha capito di poter arrivare in EL e ha vinto la Conference. Non ha espresso un grande gioco, ma non hanno sia la Roma che la Lazio la struttura per lottare per un traguardo del genere. Lazio e Roma per me hanno fatto il campionato secondo il loro obiettivo".