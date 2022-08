Lazio, Di Gennaro: "Valore Milinkovic? Se Antony costa cento milioni..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Questa mattina le parole di Mateja Kezman, agente di Milinkovic-Savic, hanno portato gioia in casa Lazio, ma anche creato molto dibattito intorno all'argomento. Quello che ha incuriosito e alimentato il dialogo è la frase inerente il valore che Lotito fa del giocatore, ovvero i 100 milioni di euro di cui si parla da tempo. A dar ragione al presidente biancoceleste è l'ex allenatore Antonio Di Gennaro, interveuto a TMW Radio:

"Se Anthony vale 100 milioni è giusto che Lotito faccia un prezzo importante per Milinkovic. Il problema è che i nostri giovani hanno deciso di andare all’estero per giocare e la riflessione dovrebbe finire lì. Milinkovic sono tre anni che deve andare via, il prezzo di Lotito è sicuramente calato, è uno dei migliori centrocampisti in Italia e al livello internazionale. Adesso è un problema che riguarda principalmente il suo agente, magari le trattative rimangono in canna per un discorso di commissioni. Quest’anno la Lazio può pensare di potersela giocare, mantenendo sia Milinkovic che Luis Alberto arrivare in Champions per loro sarebbe un grande traguardo"