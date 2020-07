Lazio, Di Napoli: "I biancocelesti sono cresciuti. Inzaghi ha tanti meriti"

Ai microfoni di Tmw Radio, l'ex attaccante Arturo Di Napoli ha commentato il finale di campionato, parlando anche di Lazio: “Sarri è stato bravo a trasformarsi, cambiando il suo modo di fare calcio e a sopportare le pressione che ci sono alla Juve. L'inter si è rinforzata e la Lazio è cresciuta, ma vincere nove anni di fila non è semplice. I bianconeri hanno meritato il titolo, dominano da anni e il campo è stato il giudice supremo. A Inzaghi e Gasperini va dato un merito in più. Lazio e Atalanta non hanno una squadra per vincere, sono andati oltre le proprie aspettative”.

