Inzaghi raggiunge le 202 panchine di Zoff e lui lo applaude: “Te lo sei meritato”

Sarà un match importante quello contro il Brescia di stasera, non soltanto per restare aggrappati al podio finale in classifica, ma anche per Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, infatti, raggiungerà le 202 panchine con la Lazio, agganciando al primo posto degli allenatori con più presenze Dino Zoff. E proprio Zoff, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, si è complimentato con Inzaghi per il traguardo importante raggiunto e per aver accarezzato il sogno scudetto. “È normale che ci sia un pizzico di rimpianto, pechè la Lazio aveva dimostrato di poter lottare per lo scudetto fino alla fine. È mancato qualcosa nello sprint finale, ma resta una stagione straordinaria", dice Zoff. La dirigenza biancoceleste, infatti, sta già lavorando sul mercato per poter garantire al proprio allenatore una rosa all'altezza. L'obiettivo è confermarsi in campionato e non sfigurare affatto in Champions League.

