Lazio, Dia a Sky: "Mi aspettavo un inizio così. Sul mio ruolo..."

La Lazio di Marco Baroni vince nel suo debutto in Europa League per 3-0. Un doppio Dia e Dele-Bashiru chiudono la gara contro la Dinamo Kiev tornando a casa con tre punti preziosissimi. Al termine del match ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l'ex Salernitana: "Se mi aspettavo un inizio così? Sì perché ho lavorato tanto, la stagione scorsa era difficile per me, provo a fare il mio lavoro nel modo migliore per aiutare a vincere e fare gol. Volevamo vincere questa partita fuori casa perché avevamo perso a Firenze, è importante voltare pagina subito perché giochiamo ogni tre giorni e non abbiamo tempo per pensare troppo alle sconfitte. Abbiamo fatto subito tre gol, abbiamo fatto una bella gestione. Se ho trovato casa? Prima giochiamo a calcio poi troveremo la casa (ride, ndr).

Ruolo migliore per me? Tutti e due, sia punta che dietro a Castellanos. Quando ho un giocatore al mio lato, è uguale per me, penso sono un trequartista, mi trovo anche con l’attaccante che sta davanti a me. Più difficile fare gol così? Sì ma non è un problema perché ho segnato.

Giocata migliore della partita il passaggio d’esterno per Pero? Dovevo fare una scelta velocemente, il passaggio doveva essere giusto, è stato istintivo, peccato per il palo".