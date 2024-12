Lazio, Dia scalda i motori: più di un mese fa l'ultimo gol in campionato

TUTTOmercatoWEB.com

C'è una sconfitta con l'Inter da riscattare al più presto e la gara in trasferta contro il Lecce è la giusta occasione per farlo. Rovella e compagni sanno che per restare aggrappati al treno delle prime, contro gli uomini di Giampaolo non si può sbagliare. A questo proposito è tornato ad allenarsi con il gruppo Boulaye Dia; il senegalese, dopo alcuni problemi fisici, è pronto a riprendersi il suo posto da titolare nell'attacco della Lazio insieme al Taty Valentin Castellanos. L'ultimo gol l'ex Salernitana lo ha segnato lo scorso 4 novembre, nella vittoria per 2-1 ottenuta contro il Cagliari.