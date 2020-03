Lazio, Diaconale precisa: "Le mie opinioni non esprimono quelle del presidente Lotito"

Aveva preso le già distanze in forma privata, Claudio Lotito. Ora ci ha pensato, attraverso un nuovo Taccuino Biancoceleste, anche il portavoce della Lazio Arturo Diaconale a ribadire che, quanto espresso sulla propria pagina Facebook, è il frutto di valutazioni strettamente personali e non la manifestazione di posizioni legate al club (affidata invece ai canali ufficiali). Una precisazione nata dalle polemiche scaturite dall'attacco di lunedì al sistema calcio italiano e in particolare alla possibilità di non assegnare lo Scudetto. Questo il nuovo messaggio: "Tengo a precisare che le opinioni da me espresse sul mio taccuino biancoceleste settimanale sono il frutto di valutazioni strettamente personali che non esprimono, ribadiscano o anticipano le posizioni della S.S. Lazio e del Presidente Claudio Lotito. Quando devo esprimere la voce della società lo faccio attraverso i suoi canali ufficiali e sulla base delle indicazioni del Presidente. Al di fuori di queste occasioni tutte le considerazioni da me espresse vanno attribuite esclusivamente alla mia persona e non agli organismi istituzionali della società biancoceleste. Attraverso il “Taccuino” conto di stabilire rapporti e sintonie con quella parte di tifoseria che ha abbandonato la strada delle vecchie contestazioni ed ha preso atto della validità del percorso e di un progetto portato avanti con la massima determinazione dal Presidente e da tutti i suoi più stretti collaboratori".

