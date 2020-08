Lazio, Diaconale: “Sforzo ciclopico per la Champions, ne va riconosciuta l’importanza”

L'eliminazione della Roma dall'Europa League ha di fatto messo la parola fine per quanto riguarda il capitolo Champions League. Ora non c'è più nessuna possibilità, se mai ci fossero stati dubbi, che la Lazio non giochi la massima competizione europea il prossimo anno. Un obiettivo dichiarato da inizio stagione ampiamente meritato dalla squadra di Inzaghi per quanto visto sul campo. Il portavoce Arturo Diaconale ha parlato proprio di questo nel suo "Taccuino biancoceleste": "Non si poteva certo pensare di finire come Alice nel paese delle meraviglie biancoceleste a bere il tè col cappellaio matto dopo essere caduti nel buco seguendo il Bianconiglio. Eppure, con l’ingresso in Champions League, un risultato di straordinario prestigio è stato raggiunto. Tutto radicato nella storia di una squadra avvezza a lottare e ad attingere alle sue radici storiche.

Il tratto distintivo della S.S. Lazio è sempre stato quello di una forte emotività e di una grande e passionale energia. Ma mai come quest’anno ha dimostrato di possedere questa specificità insieme ad una straordinaria forza di tenuta e di reazione soprattutto di fronte al blocco del campionato a causa dell’emergenza Covid-19. I biancocelesti hanno compiuto uno sforzo ciclopico e lottato per giungere all’obiettivo del campionato ossia di entrare in Champions e mettere piede nel gotha del calcio europeo. L’importanza di questo slancio va riconosciuta. Poiché l’obiettivo non era per nulla scontato".

