Lazio, dieci anni di punizioni: sui social si può votare la migliore - VIDEO

Dalle punizioni di Hernanes, con quella gamba che pareva voler volare come fosse già al principio di una capriola, al capolavoro in Supercoppa di Danilo Cataldi. In mezzo tante reti da calcio piazzato. Alcune bellissime, altre perfette. Come quella di Luis Alberto al Sassuolo nel 6-1 del 2017/18, o di Zarate al Catania 7 anni prima. Nella collezione realizzata dalla Lazio spicca la sassata di Antonio Candreva al derby, contro un povero Goicoechea che non ha potuto fare altro che auto-respingere quel bolide nella propria porta. Tra queste e tante altre, la società biancoceleste ha chiamato i tifosi a votare la più bella degli ultimi dieci anni sui propri canali social ufficiali. Una decade di punizioni, sì, ma qual è la migliore?

