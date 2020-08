Lazio, Dincer (Milliyet) su Muriqi: “È un lottatore nato, aiuta molto la squadra”

L'affare sembra essere in dirittura d'arrivo. Questione di ore, come raccontato dalla nostra redazione, e Vedat Muriqi, dovrebbe firmare il contratto che lo legherà per cinque anni ai colori biancocelesti. Onur Dincer, giornalista del quotidiano turco Milliyet, ne ha fatto un identikit ai microfoni di Tuttomercatoweb: “È un giocatore forte fisicamente, ed è questa la sua caratteristica principale. Non eccelso tecnicamente ma con forza e resistenza, un vero lottatore. È un attaccante che aiuta molto la squadra, non è paragonabile a un realizzatore come Immobile.

CARATTERISTICHE - “Direi che Muriqi inserito in un collettivo è molto utile, non bisogna aspettarsi che possa risolvere la partita individualmente. Tra le altre caratteristiche direi che è bravo a tener palla e far salire la squadra, oltre che nel gioco aereo, non a caso segna molti gol di testa. Se c'è qualcosa in cui deve crescere magari dovrebbe avere più reattività, cosa che può senz'altro migliorare”.

