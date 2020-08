Calciomercato Lazio, caccia al vice Strakosha: spunta Sergio Rico

Non solo colpi in fase offensiva, la dirigenza biancoceleste si sta muovendo per trovare un vice Strakosha. Sono tanti i nomi fatti sin qui: Consigli, Sirigu, Cragno e non solo. Come riporta il sito Gianlucadimarzio.com, la Lazio sarebbe interessata a Sergio Rico come secondo portiere. L’estremo difensore spagnolo è di proprietà del Siviglia e quest’anno in prestito al PSG. Il calciatore classe ‘93 ha totalizzato 8 presenze con il club francese in questa stagione.

Pubblicato ieri alle 21.30