Lazio, domenica al Bentegodi contro il Verona: il calendario completo

La Lazio ha messo al sicuro almeno il quarto posto, ma ora nelle ultime tre partite i biancocelesti proveranno l'assalto al secondo o al terzo. Fondamentale già la sfida di domenica a Verona, soprattutto in virtù del pareggio dell'Atalanta in casa del Milan. La partita del Bentegodi verrà trasmessa in esclusiva da SKY, ovviamente Lalaziosiamonoi.it vi terrà compagnia con LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO e WEB TV durante la partita e con i contributi del post che verranno pubblicati anche sul sito. Di seguito il calendario completo della Lazio con date e programmazione televisiva fino alla fine del campionato.

36° GIORNATA

Domenica 26-7-2020 ore 19.30: Hellas Verona - Lazio (SKY)

37° GIORNATA

Mercoledì 29-7-2020 ore 19.30: Lazio - Brescia (SKY)

38° GIORNATA

Domenica 02-8-2020: Napoli - Lazio