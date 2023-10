Lazio, dopo la sosta sarà ancora tour de force: tutti gli impegni

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio è pronta a tornare in campo. La sosta per le nazionali si sta per concludere e i ragazzi di Sarri si preparano al prossimo tour de force. I biancocelesti hanno necessità di risalire la china in campionato e avvicinare la zona Champions, distante 7 punti. Al rientro dalle nazionali, Luis Alberto e compagni saranno di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo, dove troveranno un avversario ostico da affrontare. In queste due settimane di pausa, Sarri ha lavorato con la squadra per migliorare l'assimilazione dei suoi dettami tattici e far crescere la condizione fisica di diversi interpreti. Un altro tour de force attende i biancocelesti che giocheranno sei partite in appena 22 giorni.

Di seguito gli impegni dei biancocelesti nel prossimo segmento di stagione.

21/10/2023- ore 20:45- Sassuolo- Lazio

25/10/2023- ore 18:45- Feyenoord- Lazio

30/10/2023- ore 20:45- Lazio- Fiorentina

03/11/2023- ore 20:45- Bologna- Lazio

07/11/2023-ore 21:00- Lazio- Feyenoord

12/11/2023- ore 18:00- Lazio- Roma