Lazio, dopo le visite Kamenovic svolge i test all'Isokinetic - FOTO

Giornate di visite mediche e test fisici per Dimitrije Kamenovic, prossimo acquisto della Lazio. Il difensore serbo è sbarcato nella serata di ieri sera a Roma, questa mattina si è recato presso la clinica Paidea per sostenere le canoniche visite mediche. In questi minuti inoltre, il classe 2002 sta svolgendo i test fisici all'Isokinetic, come postato dal profilo Twitter della Lazio: "Per Kamenović anche i test M.A.T. all'Isokinetic ".

‍️‍️ Per Kamenović anche i test M.A.T. all'Isokinetic pic.twitter.com/Y84aMub6op — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 10, 2021