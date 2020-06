Lazio, dott. Pulcini: "Nodo quarantena? Problema politico, rischio paralisi del campionato"

Il nodo quarantena resta da sciogliere, lavori in corso per dare il massimo delle garanzie al futuro della Serie A. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato dell'argomento Pulcini, responsabile sanitario della Lazio: “Secondo me non è più un problema del CTS che si è reso conto dei cambiamenti avvenuti nell'ultimo mese, la curva di contagi è scesa, quindi il decreto va riadattato. C'è una specie di contrasto: Speranza sostiene che per lui va bene ciò che dice il CTS, Spadafora dice che è valido comunque il decreto del 16 maggio, quindi è un problema politico. Così si rischia di paralizzare il campionato, nonostante i sacrifici da parte di tutti, per la scienza si può giocare, quindi bisogna andare avanti aprendo le porte dello stadio e tornare alla normalità. Se è un problema burocratico, si devono affrettare a modificare il decreto. Il dato è tratto: manca l'aspetto politico".

