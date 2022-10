Lazio, dove nasce la squalifica di Milinkovic al derby: tutti i cartellini

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sergej Milinkovic Savic salterà Roma - Lazio. Manganiello ha estratto il cartellino giallo in faccia al Sergente già diffidato, privando Sarri di uno dei suoi punti di riferimento nella stracittadina. La reazione di tutto il mondo biancoceleste è stata rabbiosa, di fronte a un torto clamoroso che avrà delle conseguenze in una partita fondamentale. L’assurdità del giallo contro la Salernitana è soltanto l’ultima di una serie incredibile di torti, che la Lazio ha anche pubblicamente denunciato, ma che sono andati avanti in maniera imperterrita. La prima ammonizione Milinkovic la prende nei minuti di recupero della partita in casa del Torino: Piccinini nonostante siano scaduti i 3 minuti concessi fa battere un corner alla squadra di Juric, salvo poi interrompere la ripartenza della Lazio. Altro giro, altro torto. Lazio - Napoli, minuto 66’: Mario Rui sbraccia e colpisce Lazzari in area, sarebbe rigore, ma Sozza non lo fischia e ammonisce Milinkovic per proteste. Non c’è due senza tre, Lazio - Udinese, minuto 74’: Milinkovic toglie la palla ad Arslan, entrando pulito sulla palla. Per Colombo è fallo per i friulani e cartellino giallo per il serbo. L’unica ammonizione giusta su cinque è quella beccata a Bergamo, quando il Sergente interrompe una ripartenza di Demiral. Il resto è storia recente, Manganiello mette la firma su un poker di torti e dopo Zaccagni di un anno fa, toglie di scena Milinkovic dalla stracittadina.