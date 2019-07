Lazio, ds Augsburg conferma l'interesse dei biancocelesti per Hinteregger

Il mercato della Lazio è ancora in fase di sviluppo. I biancocelesti sono pronti a piazzare colpi adeguati per rinforzare la rosa e aggredire il nuovo campionato. Molto dipenderà anche dalla cessione di Milinkovic, ma sono già diversi i nomi che il club capitolino segue. Tra questi, anche quello di Hinteregger, difensore dell'Augsburg per il quale servirebbero una quindicina di milioni. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il ds dei tedeschi Stefan Freund ha ribadito che la società non ha intenzione di trattenere il calciatore di fronte a offerte congrue e soprattutto da parte di club che possano garantire presenze europee. Dunque, Hinteregger può partire. Ha poi aggiunto: "Sappiamo tramite il ragazzo che la Lazio è interessata".

