Lazio, due clean sheet nelle prime sei giornate: non accadeva da...

Per la seconda volta in stagione la Lazio ha chiuso senza incassare gol. Finora è successo solo nel pareggio a reti bianche di Torino. Nelle altre quattro partite l'aquila ha sempre subito almeno una rete. Un dato che evidenzia a maggior ragione la crescita della squadra in fase difensiva a prescindere dagli interpreti schierati. Sarri in campionato infatti ha dato spazio a tutti i difensori a disposizione ad eccezione di Radu. Quindi, il miglioramento è da attribuire alla squadra anche se è da dire che gli investimenti fatti in estate nel reparto arretrato erano mirati proprio al raggiungimento di una maggiore stabilità. Da non sottovalutare la sicurezza che ha saputo dare Provedel all'intero reparto difensivo, cosa che non si vedeva da anni sulla sponda biancoceleste del Tevere. L'aspetto più emblematico che viene fuori dalle prime sei giornate di Serie A è che la Lazio ha già centrato due clean sheet. Un qualcosa che non capitava dal 2019/2020 quando in altrettante gare la formazione laziale riuscì a tenere inviolata la porta addirittura in tre match. Per poter davvero ambire alle primissime posizioni è fondamentale proseguire questo trend, perché in Italia storicamente conta di più non prendere gol anziché realizzarli.