Lazio, due ex biancocelesti riceveranno il premio “Pietro Calabrese”: le info

Lunedì 3 giugno, presso l'Hotel La Bastia di Soriano nel Cimino (Viterbo), andrà in scena l'ottava edizione del premio “Pietro Calabrese”, in memoria dell'importante giornalista italiano venuto a mancare nel 2010. L'evento si tiene ogni anno al termine del campionato di calcio e raduna presidenti, dirigenti, allenatori, ex calciatori e alcuni dei più importanti giornalisti che riceveranno un riconoscimento alla carriera. Quest'anno saranno presenti anche due ex giocatori della Lazio, Giuliano Giannichedda e Bernardo Corradi, che proprio in biancoceleste hanno vissuto una delle fasi più importanti della loro vita da calciatori. Gli altri sportivi premiati saranno Antonio Romei (vicepresidente della Sampdoria), Roberto De Zerbi (allenatore del Sassuolo), Sergio Brio (ex difensore della Juventus) e Silvia Salis (ex pluricampionessa del lancio del martello). Insieme a loro anche diversi giornalisti del calibro di Massimo Giannini (Repubblica), Beppe Severgnini (Corriere della Sera), Fabrizio Patania (Corriere dello Sport) e tanti altri. La manifestazione, che inizierà alle 17, ha il patrocinio del Coni, della FIGC, Lega Serie A, Lega Serie B, dell'Ordine dei giornalisti, dell'Istitituto per il Credito Sportivo e della Regione Lazio. Al termine dell'evento si terrà anche la premiazione dei vincitori del torneo di calcio giovanile intitolato a Maurizio Melli, ex giocatore della Primavera della Lazio morto di leucemia nel 1996, all'età di 24 anni.

