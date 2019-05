Lazio, Scudetto 1915: oggi la nomina della commissione FIGC

Dopo le ultime prove presentate riguardo all'assegnazione dello Scudetto 1915 ex aequo tra Lazio e Genoa, qualcosa si muove anche in FIGC. Come riporta La Stampa, quest'oggi il presidente federale Gabriele Gravina ha costituito una commissione che, entro la fine dell'anno, prenderà una decisione in tal senso. Non sarà solo la richiesta della Lazio ad essere presa in esame: anche Genoa, Torino e Bologna hanno avanzato reclami simili per quanto concerne alcuni campionati andati in scena negli anni '20. La volontà di Gravina era quella di non influenzare qualsiasi eventuale verdetto da pregiudizi o posizioni di parte, come il tifo per l'una o l'altra squadra.

LA COMMISSIONE - Perciò il presidente della FIGC ha nominato questo gruppo di 8 esperti presieduto da Matteo Marani, una delle firme principali del giornalismo sportivo italiano, nonché ex direttore di Sky Sport 24 e vice presidente del Museo del Calcio di Firenze. Gli altri membri saranno professori e ricercatori, tra cui: Francesco Bonini (rettore della Lumsa, ordinario di Storia delle Istituzioni politiche e presidente della Società italiana di storia dello sport); Pierre Lanfranchi (research professor of History International Centre for Sport and Culture presso l’Università di Montfort a Leicester, e collaboratore FIFA); Daniele Marchesini (ex professore di Storia contemporanea dell’Università di Parma); e Sergio Giuntini (direttore del Comitato scientifico della Società italiana di storia dello sport). Comunque, non sarà la commissione a prendere la decisione definitiva, ma il Consiglio della FIGC. Dopo il lavoro degli esperti, la Federazione potrà chiudere i casi ancora aperti entro dicembre. Dal canto suo la Lazio sa di avere una gran numero di reperti storici che avvalorano la tesi del Comitato Promotore, dopo 4 anni potrebbe essere finalmente fatta giustizia sullo Scudetto 1915.

