Lazio, due regali speciali per Leiva e Luiz Felipe

Fonte: Diletta Riccelli - Lalaziosiamonoi.it

Regalo in stile “castello delle cerimonie” per Luiz Felipe e Lucas Leiva. I due hanno ricevuto da Reina, Luis Alberto, Patric e Pedro due veri e proprio troni con impresso sullo schienale, la maglia della Lazio con relativo nome e numero. Per Felipe sulle nuance dell’argento mentre per Leiva in oro, decisamente più vistoso. Non è chiaro il motivo di un regalo così particolare, ma è certo che sia stato davvero gradito. I due hanno postato sulle loro storie Instagram la foto del “trono” citando i compagni di squadra e ringraziandoli per il pensiero. Entrambi con un contratto in scadenza, per Leiva è tempo di tornare al Gremio mentre Luiz Felipe, secondo i rumors di mercato, dovrebbe firmare con il Betis Siviglia. La partita con il Verona segnerà quindi la fine della loro avventura con la maglia della Lazio.