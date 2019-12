Lazio, Durmisi ai saluti: "Grazie al Nizza per l'opportunità, ora voglio essere felice!"

La notizia sulla prossima partenza di Riza Durmisi è arrivata proprio attraverso i profili ufficiali del club francese. Il giocatore della Lazio, che non ha trovato spazio nel progetto all'ombra del Colosseo, è pronto a farsi valere altrove. Sul proprio account Instagram l'esterno ha voluto ringraziare il Nizza per l'opportunità: "Prima di tutto grazie a Dio per aver fatto in modo che questo accadesse. Grazie al direttore Julien Fournier per aver creduto in me. Grazie anche al mister Viera. Ora è il momento di essere di nuovo felice e godere di ogni singolo minuto nel Nizza".

