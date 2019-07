Lazio, Durmisi cambia procuratore: firma con l'agenzia di L.Alberto e Jony

Riza Durmisi è in vacanza, si trova a Copenaghen, a casa. Il tempo lo trascorre in famiglia in attesa di tornare a Roma e presentarsi al raduno della Lazio. È sul mercato. Non è un mistero. Inzaghi lo considera marginale nel suo progetto tecnico, l'arrivo di Jony gli chiude ancor di più gli spazi. Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse del Marsiglia, ma è pur vero che Durmisi non è convinto di lasciare la Lazio. È orgoglioso, vorrebbe dimostrare di essere all'altezza della sfida, far vedere che la prima stagione tra ambientamento lento e problemi fisici è stata solo una parentesi negativa. Il club però gli ha fatto capire che gli spazi sarebbero molto ridotti. Per questo per il danese sono giorni di riflessione per decidere il proprio futuro e un indizio potrebbe arrivare dal cambio di procura avvenuto ieri. Durmisi ha firmato un accordo con la Youfirstsports. La stessa agenzia che cura gli interessi di Luis Alberto e Jony. Ai nuovi agenti il compito di trovare una sistemazione all'ex Betis. Se non dovessero riuscirci ecco che Durmisi si troverebbe davanti a un'ardua sfida: convincere Inzaghi a puntare su di lui.

Pubblicato il 3/07 alle ore 01.38