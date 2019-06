Lazio, Durmisi: “Dopo la mia avventura estera vorrei tornare al Brondby"

Una stagione sfortunata, prima sul piano degli infortuni, poi su quello delle prestazioni. Dopo due buone annate al Real Betis, Riza Durmisi ha faticato a inserirsi al meglio nei piani di Inzaghi e il suo primo anno alla Lazio non è andato come avrebbe voluto. Per parlare di mercato c'è tempo, ma il terzino della Danimarca (ora in nazionale) ha le idee chiare per quanto riguarda il futuro: “L'ho promesso ai tifosi: quando finirò la mia avventura all'estero, molto probabilmente tornerò al Brondby”, queste le parole dell'esterno sinistro all'emittente danese TV3+. Nei gialloblu di Copenaghen Durmisi ha percorso tutta la trafila, dalle giovanili alla prima squadra, rimanendo molto legato all'ambiente che l'ha fatto diventare un calciatore professionista. Tre stagioni fa ha salutato i suoi tifosi per andare al Betis, poi la Lazio. Ma nel futuro Riza è convinto ci sia ancora una volta il Brondby.

Pubblicato l'1/06 alle 18:40