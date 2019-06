Morte Reyes, i messaggi di cordoglio dei giocatori della Lazio - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 18:05 - Nel corso delle ore, anche altri giocatori della Lazio hanno voluto ricordare Reyes. Sono Immobile, Correa e Patric, tutti e tre con un passato nel calcio spagnolo. L'attaccante napoletano è stato compagno del centrocampista nei suoi 4 mesi trascorsi a Siviglia nel 2015/16 e, come gli altri, ha voluto ricordarlo con una storia su Instagram. A fondo pagina, i post dei biancocelesti.

La morte di Antonio Reyes, rimasto vittima di un incidente stradale, ha sconvolto l'intero mondo del calcio. Durante la sua carriera ha lasciato un segno in molti club e al Siviglia era un leader. Indossa proprio la maglia del club spagnolo nella foto che Luis Alberto ha pubblicato su Instagram per esprimere il suo cordoglio: "Senza parole...la vita è davvero ingiusta, molto", ha scritto il giocatore della Lazio. Poi ancora: "Tutto il mio affetto va alla famiglia, Riposa in pace Jose, ti ricorderemo per sempre, amico".