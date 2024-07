Lazio, Dutu dice addio sui social: cosa c'è nel suo futuro? - FOTO

WEBTV CALCIOMERCATO LAZIO | DELE-BASHIRU, C'È L'ACCORDO: AGENTI A LAVORO CALCIOMERCATO LAZIO - Si avvicina anche il quarto colpo di questa sessione estiva di calciomercato. Dopo aver annunciato Noslin, Tchaouna e Munoz, la Lazio è pronta per abbracciare anche Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano è da tempo nel... CALCIOMERCATO LAZIO - Si avvicina anche il quarto colpo di questa sessione estiva di calciomercato. Dopo aver annunciato Noslin, Tchaouna e Munoz, la Lazio è pronta per abbracciare anche Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano è da tempo nel... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | NUOVO NOME PER IL CENTROCAMPO: ECCO DI CHI SI TRATTA Euro2024 sta offrendo molti spunti, anche e soprattutto in fase di mercato. Infatti c'è un nuovo centrocampista accostato alla Lazio che ha fatto molto bene durante il torneo, oltre al profilo di Shaparenko dell'Ucraina dei giorni scorsi. Come riportato da La... Euro2024 sta offrendo molti spunti, anche e soprattutto in fase di mercato. Infatti c'è un nuovo centrocampista accostato alla Lazio che ha fatto molto bene durante il torneo, oltre al profilo di Shaparenko dell'Ucraina dei giorni scorsi. Come riportato da La...