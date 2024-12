Lazio, Dzemaili: "Che bella sorpresa! Per lo Scudetto penso che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E chi se l'aspettava una Lazio così? A Roma in pochi, forse nessuno, forse neanche Marco Baroni che oggi si gode i risultati dell'ottimo lavoro svolto fin dal primo giorno in cui ha preso in mano la squadra. Una sorpresa che spesso viene accostata all'Atalanta, per idee e calcio espresso o, per lo meno, per quanto entrambe le formazioni sono state in grado di spiazzare tutti in Serie A, così come sostenuto dall'ex calciatore del Napoli, Blerim Dzemaili, ai microfoni di Radio Capri:

"Ci sono delle sorprese in questo campionato, come Atalanta e Lazio. Però l’Inter è la favorita. L’Inter decide se il campionato sarà divertente o meno. Ha una rosa troppo più forte delle altre. Se si concentra sulla Champions, le altre possono approfittare di qualche punto lasciato per strada in campionato. I nerazzurri sono i favoriti, e le altre squadre aspettano un loro passo falso per mettersi in testa".