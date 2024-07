Lazio e Auronzo, amore al capolinea: i motivi dello strappo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Auronzo anno 17. L'amore fra la Lazio e il piccolo comune alla base delle Tre Cime di Lavaredo sembra ufficialmente entrato in crisi. Il freddo rapporto raccontato un anno fa sulle nostre colonne, oggi sembra cristallizzarsi ancor di più. La stagione estiva scalda, eppure fra il club di Lotito e il sindaco Dario Vecellio Galeno sembra prevalere il gelo. Auronzo e le bandiere biancocelesti, Auronzo e le feste in programma per celebrare la Lazio, Auronzo e la voglia di sentirsi un po' laziali: antichi ricordi di un ritiro che non esiste più. Dopo gli anni di Ballardini, Reja, Petkovic, Pioli e Inzaghi, il formidabile idillio ha iniziato il declino. Uno switch off coinciso con la nuova gestione politica del Comune. I problemi del manto erboso e la scarsa accoglienza nell'era Sarri si sono trasformati nel totale menefreghismo di oggi. Una linea piatta di rapporti che ha compresso anche il lavoro della Media sport Events di Gianni Lacchè. "Quest'anno abbiamo fatto il miracolo per far venire la Lazio - ha spiegato Lacchè - Mi sono battuto per garantire gli stessi standard di qualità, ma non su molti aspetti non ho trovato la sponda del Comune". Il riferimento è allo Zandegiacomo, che registra una tribuna in meno e un'area stampa totalmente inadeguata. Non più il piano rialzato che permetteva una buona visuale, bensì un reticolato da 41 bis. "Sono costernato - spiega il responsabile della Media Sport Events - Ho subito intuito la difficoltà della stampa di lavorare in queste condizioni e soprattutto quella dei tifosi, che non avranno a disposizione una tribuna. Ho fatto di tutto, ma il Sindaco non ci ha assolutamente agevolati". Un je accuse che rimbomba forte ai nastri di partenza del diciasettesimo ritiro veneto. Volano stracci, mentre il rapporto incrinato rischia definitivamente di spezzarsi. La Lazio e il Comune di Auronzo sono sempre più lontani.

Pubblicato l'11/07