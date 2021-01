Lazio e Roma, Stadio Olimpico sotto pressione: quattro partite in sei giorni

Sarà una settimana stressante per il prato dello Stadio Olimpico, che si prepara ad ospitare ben quattro partite nel giro di sei giorni. Si inizia domani alle 21:15, quando la Roma scenderà in campo in Coppa Italia contro lo Spezia, per poi proseguire sempre con la stessa competizione quando la Lazio ospiterà il Parma giovedì alla stessa ora. Chiude il cerchio la Serie A: sabato alle 15 di nuovo i giallorossi contro lo Spezia, mentre domenica alle 18 è la volta di Lazio - Sassuolo. Proprio in questo ultimo match bisognerà capire quanto avrà retto bene il prato dell'Olimpico, messo probabilmente a dura prova dai tanti impegni ravvicinati.

