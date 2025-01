Lazio, ecco Ibrahimovic: Zlatan, il primo gol in A e il suo ruolo

Sprint della Lazio per Arijon Ibrahimovic. Il tedesco, classe 2005, è in arrivo dal Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto. L'anno scorso ha giocato in prestito al Frosinone, in Serie A, concludendo la stagione con la retrocessione: "Non ho particolare preferenze per come essere chiamato, se Ibra o Arjon. Preferirei giocare da numero 10 o da numero 8, però posso giocare anche come esterno offensivo. Mi auspico di ripercorrere la carriere di Zlatan", aveva detto il giorno della sua presentazione nel settembre 2023.

Cognome d'arte, ma non ha niente a che vedere con il ben più noto Zlatan: "Per me è il mio cognome, quello della mia famiglia, che effetto può fare? Poi lo so che nel calcio Ibrahimovic è l’altro, ci giocavano tanto anche in Germania su questo - aveva rivelato al Corriere dello Sport -. Ho già detto che Zlatan è stato uno dei miei modelli, come CR7. Ma non l'ho mai conosciuto. Mi piacerebbe tanto incontrarlo e stringergli la mano".

Già a novembre, poco dopo il suo arrivo, ha trovato il suo primo gol in campionato (contro l'Empoli) dopo quello in Coppa Italia al Torino: "È stato fantastico", aveva spiegato ai microfoni di Dazn nel post partita. Da lì, poi, a fine stagione, il ritorno in Baviera e il rinnovo di contratto immediato fino al 2028: "La stagione in Serie A mi ha fatto crescere come persona e come calciatore, ho imparato molto. Voglio continuare a migliorare, dare tutto per la mia squadra e per il club e vincere molti titoli con il Bayern", il suo annuncio. Kompany però non gli ha ritagliato molto spazio, per questo ora nel suo futuro c'è di nuovo l'Italia, in particolare la Lazio.